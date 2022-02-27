مباحثات “ليبية أمريكية” لدعم الغرف التجارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة المدير التنفيذي بالجامعة الأمريكية الليبية للأعمال بيديا جابس، آليات دعم وتطوير الغرف التجارية، وذلك عبر تقنية الفيديو.

كما ناقش الطرفان بحضور مستشار السياسة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، سبل تعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الأعمال في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى بحث إمكانية عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات، إلى جانب إنشاء مناطق تجارية حرة وخاصة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تتظيم فعاليات اقتصادية مشتركة، بهدف تبادل الخبرات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتطوير قطاعي الاستثمار والتجارة.

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