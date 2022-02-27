تقرير: عون يواصل جهوده للتخلص من صنع الله

تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة العربي الجديد القطرية بالاستناد لتقارير وكالات أنباء عالمية عن البيان الخماسي الأخير الداعم لمؤسسة النفط في طرابلس.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد” تحدث عن هذا البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه يأتي في ظل الخلاف المتصاعد بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ووزير النفط بحكومة تصريف الأعمال محمد عون.

وبحسب التقرير اتهم عون الذي حاول مرارًا وتكرارًا التخلص من صنع الله الأخير المنافس له بالتجسس على مكتبه واستخدام عائدات النفط وكأنها أمواله الخاصة، فيما نددت وزارة الأول بشدة بالبيان الخماسي ووصفته بتدخل سافر في الشؤون الداخلية ومحاولة إملاء مصير القطاع النفطي والغازي في البلاد.