إسماعيل: أكثر المتضررين من العقوبات على روسيا هو «سيف القذافي»

قال محمد إسماعيل، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن: «روسيا إن انتصرت فهي خاسرة وإن بقت الحالة على ما هي عليه أو انسحبت فهزيمتها أشد، فبعد وقوعها في المستنقع ها هي تستنزف!..دعم أوكرانيا بالأسلحة والعتاد مستمر، والرئيس الأوكراني في طريقه لشرعنة مقاتلين متطوعين من العالم» وفق قوله.

أضاف على حسابه بفيسبوك: «روسيا الآن في طريقها للعزل عن العالم، والبداية بالتحويلات المصرفية (سويفت) ومنع طيرانها من التحليق في أجزاء كبيرة من العالم، وسيتسع الحصار ليشمل منعها من كافة المحافل الرياضية وغيرها، وربما يتطور الأمر لعزلها سياسيا إن نجحت جلسة الأمم المتحدة الطارئة في الالتفاف على فيتو مجلس الأمن، وقوة أميركا أنها لا تعمل لوحدها، العمل بحلف كبير».

وواصل قائلاً: «أكثر المتضررين في ليبيا سيف القذافي! ثم الذي يليه قربا من روسيا، وفوائد هذه الحرب: عودة الثنائية من جديد، وبلدان العالم الاسلامي الآن تتنفس الصعداء كونها العدو الذي اختاره الغرب بديلا عن الاتحاد السوفيتي الذي سقط قبل 30 عام».