مكافحة الأمراض: 1394 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1,394 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 128 حالة حرجة من إجمالي 4,745 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت 29.3 %. وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (3,466) حالة فيما توفيت ( 09 ) حالة. وبين المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 493,548 حالة منها الحالات النشطة : 26,196 حالة والمتعافين: 461,102 حالة والٍوفيات : 6,250 حالة.

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