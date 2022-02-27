العرب الأسبوعية: رسام ليبي معاصر يرسم ليبيا ما بعد الحرب بألوان داكنة

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة العرب الأسبوعية الناطقة بالإنجليزية لنشاطات الرسام الليبي عدنان معيتيق الذي يرسم ليبيا ما بعد الحرب بألوان داكنة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار خلاله معيتيق وهو رسام معاصر إلى أن الرسامين ما زالوا في حالة صدمة ولم يتمكنوا من اقتناص المسافة المطلوبة لتحويل الأحداث التي شهدوها إلى أعمال فنية، متحدثًا في ذات الوقت عن معرضه الفردي الـ3 بعنوان “أحلام ما بعد الحرب” في مدينة مصراتة.

وأضاف التقرير: إن المعرض عبارة عن مجموعة من أعمال الفنان لمدة 5 سنوات وغالبا ما تكون اللوحات بالأبيض والأسود باستخدام تقنيات الحبر، إلا أن بعض أعماله ملونة فيما أوضح معيتيق أن أسلوب اللوحات واستخدامه للألوان الداكنة يعكسان ما يحدث في ليبيا والعالم.

وتابع معيتيق: إن الأعمال تعكس نكسات وخيبات الأمل لمن حلموا بتغيير حقيقي وانتهى بهم الأمر بمواجهة الفوضى الكاملة وسقوط الدولة والمؤسسات العاملة جزئيًا مضيفًا بالقول: “رغم كل هذا ما زال لدينا أمل، رغم أن الحرب أثرت بعمق على الرسامين في ليبيا وبشكل سلبي للغاية”.

ترجمة المرصد – خاص

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