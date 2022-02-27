صحيفة: ضغوط على النواب لإفشال جلسة تمرير حكومة باشاغا

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأن هناك ضغوطاً مورست على عدد من النواب لإثنائهم عن حضور الجلسة المرتقبة يوم غد الاثنين، للمشاركة في التصويت لتمرير حكومة باشاغا.

وتأتي الجلسة المرتقبة وسط تحشيد لبعض التشكيلات المسلحة داخل العاصمة طرابلس، تزامناً مع اجتماع باشاغا مع عدد من قادة مصراتة، بالإضافة إلى القيادات والمكونات الاجتماعية بالمدينة.

ويتخوف مراقبون من تكرار مأزق انقسام السلطة التنفيذية من جديد، والسير بعيدا عن مطلب الانتخابات التي كان ينتظرها قرابة مليونين وثمانمئة مواطن أقبلوا على التصويت، منتظرين إنهاء الانقسام وخلق جسم موحد يقود البلاد إلى بر الأمان.

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