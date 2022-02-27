أحمد السنوسي: يجب أن نسير لمعالجة المرضى بدلاً من منحة الزواج

أكد الصحفي المُتخصص في الشؤون ‏الاقتصادية، أحمد السنوسي، أنه يجب أن نسير لمعالجة المرضى بدلاً من منحة الزواج.

وقال السنوسي، في تصريحات صحفية له: “لا نريد الكلام بشكل شعبي مثل عبد الحميد الدبيبة، الذي يفرح الناس، وبكرة يبكوا على الأطلال، وما الذي جعل ليبيا راكعة بهذه الطريقة، أليس حكومة علي زيدان والمؤتمر الوطني العام وسخاياهم في العطاء؟!”.

وأضاف “لا يتحدث الدبيبة عن أولويات الاقتصاد الليبي، بل فقط يتحدث عن عطاياه لأقاربه، ولا يتحدث عمن المفترض يعالجون على حساب الدولة، ولا يوجد دولة تنظم أعراس لشعبها، هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، ولم نسمع إلا على الإمارات وهي دولة غنية وليست فقيرة ونظمتها بمساعدة الفقراء فقط”.

وتابع “منظومة العطايا كلها غلط، لأن المفهوم الطبيعي أن الأغنياء لا يجب أن يأخذوا مساعدات، والمفترض من يأخذ من الدولة الفقير والمحتاج فقط، وأن يتم إعطاء الشباب لكي يقفوا على رجلهم لا بتلك الطريقة، فمنحة الزواج تم الحصول عليها من الضريبة التي يتم فرضها على الدولار”.

واستطرد “سأكون سعيدا في حالتين فقط أن يتم إعطاء الجميع سواسية غني أو فقير، أو يتم منح الفقراء فقط وهذا أفضل، ولكن أن يتم الأمر بانتقائية فهذا يفتح باب المشاكل، والمفترض يكون لدينا أولويات في الدولة الليبية، يجب أن نسير لمعالجة المرضى بدلا من منحة الزواج، فلا يوجد ضمانات أو دراسة حول من يحتاج فعليا منهم تلك المنحة ومن لا يستحقها”.

واستكمل “منحة الدبيبة تذكرني ما قرره زيدان في حكومته السابقة عندما أصدر قرار بـ100 ألف دينار لمن يريد الاقتراض من صندوق الادخار، هذه ليست طريقة إدارة دولة”.