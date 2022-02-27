الحويج يبحث فرص مشاركة الشركات الأميركية في إعادة إعمار ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع المدير التنفيذي بالجمعية_ الأميركية الليبية للأعمال ليديا جابس، الفرص الاستثمارية في ليبيا، وسبل عودة الشركات الأميركية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الفيديو السبت، أوجه دعم الغرف التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الأعمال في مجالات التجارة والاستثمار، وفق بيان للوزارة اليوم.

– الحويج يتابع المراحل المنجزة في الخارطة الاستثمارية

كما بحث الطرفان سبل عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات والمعلوماتية وإنشاء المناطق الحرة والخاصة.

وأكد الجانبان أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضم القطاع الخاص بالبلدين، بهدف تفعيل مجلس رجال الأعمال وتبادل الخبرات وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات الاستثمار والتجارة.