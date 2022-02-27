“الصحة العالمية” تعزز الشراكات الدولية لعلاج أطفال السرطان في ليبيا

اختتم فريق تابع لمكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا برئاسة ممثلة المكتب “إليزابيث هوف”، زيارته لمستشفى بامبينو للأطفال بالعاصمة الإيطالية روما، لبحث التعاون المشترك لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا.
وأكدت “هوف” في ختام الزيارة التي أنهتها أمس السبت، أن المنظمة تبذل قصارى الجهود بالتعاون مع شركائها لمنح الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد أفضل الفرص للحصول على العلاج، وعيش حياة ملؤها العافية، وفق قولها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد وقّعت اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، بتمويل من شركائها الدوليين شركات “إيني” و”ريبسول” و”توتال” لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، لتتولى المنظمة إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبعة مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، وتوفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفلاً في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.
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