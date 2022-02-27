“الصحة العالمية” تعزز الشراكات الدولية لعلاج أطفال السرطان في ليبيا

اختتم فريق تابع لمكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا برئاسة ممثلة المكتب “إليزابيث هوف”، زيارته لمستشفى بامبينو للأطفال بالعاصمة الإيطالية روما، لبحث التعاون المشترك لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا.

وأكدت “هوف” في ختام الزيارة التي أنهتها أمس السبت، أن المنظمة تبذل قصارى الجهود بالتعاون مع شركائها لمنح الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد أفضل الفرص للحصول على العلاج، وعيش حياة ملؤها العافية، وفق قولها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وقّعت اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، بتمويل من شركائها الدوليين شركات “إيني” و”ريبسول” و”توتال” لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، لتتولى المنظمة إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبعة مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، وتوفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفلاً في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.

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