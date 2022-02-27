جلسة الغد ستعرض خلالها تشكيلة باشاغا الوزارية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن “جلسة غد الاثنين ستكون لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا”.

وأوضح العرفي لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن جلسة منح الثقة ستكون بعد غد الثلاثاء.لافتاً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية منذ 24 ديسمبر. وسحبت منها الثقة في نوفمبر الماضي، وأصبحت حكومة تسيير أعمال.

وأضاف العرفي، أن تكليف حكومة جديدة جاء لسد الطريق أمام خلق الفوضى أو الأزمات مفتعلة التي تعاني منها البلاد هذه الفترة. لافتا أن التفاهمات عقدت.

وأشار العرفي إلى أن هناك بعض التشكيلات المسلحة أن صح التعبير رافضة ولكن لا اتوقع أن يحدث صدام.

وأكد العرفي أنه لا علاقة للسلطة التنفيذية بموضوع رفض التعديل الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للدولة وفق الإعلان الدستوري. وأضاف: “شُكلت لجنتين من مجلس النواب والأعلى للدولة. وارتضى الطرفين الجلوس والوصول إلى اتفاق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية. واستبعاد الحل العسكري ولملمة شتات الدولة”.

وقال العرفي: “إن كتلة عبدالرحمن السويحلي الذي خرج من العدم، قادت حملة ضد خالد المشري. و بات الأمر واضحا بينهما وأصبحت معركة كسر عظم. لأن المشري ترأس الأعلى للدولة. وسحب البساط من تحت السويحلي”.