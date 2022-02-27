العرفي: أرجحُ تجاوز الحضور في جلسة الغد 95 نائباً

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه يرجح أن يتجاوز الحضور في جلسة الغد 95 نائبا، وهو النصاب المقدر لمنح الثقة، ويتوقع أن الثقة ستمنح لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، رغم وجود اصطفاف لنواب مع جهات أخرى.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم: “تقدر الحقائب الوزارية في حكومة باشاغا بـ26، وقد تصل إلى 28 حقيبة إن ثمة ترضيات، والكل بات يدرك لزوم خروج حكومة الدبيبة لمصلحة البلاد، وكان هناك تفاوض على بعض الحقائب الوزارية من ناحية تقسيمها على الأقاليم: الدفاع والحكم المحلي للجنوب والداخلية والاقتصاد للغرب، والمالية والعدل للشرق”.

واختتم قائلاً: “ثمّة نزاع على حقيبة وزارة الدفاع، لأن إقليم فزان توجد فيه عدة مكونات طوارق وتبو وأهالي وأولاد سليمان وغيرهم، ودمجت وزارة التخطيط مع المالية، والثروة الحيوانية مع الزراعة، والثروة البحرية مع الموارد المائية”.