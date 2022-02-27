وزارة الصحة تعلن إجمالي عدد المطعمين ضد كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,151,128 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 1,086,612 شخص فيما تلقى70,979 شخص الجرعة التعزيزية.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة في ليبيا بلغت 85 حالة.

وأكدت وزارة الصحة التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 177 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 92 حالة فيما بلغ إجمالـــي الوفيّــات 09حالة.

وبينت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال الـ 24 ساعة 14 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 16 حالة.