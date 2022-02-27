العملات الدولية تواصل الاستقرار في السوق الموازية

واصلت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولًا استقرارها في السوق الموازية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات أمس السبت.

وبقي سعر الدولار عند 4.92 دينار الذي سجله السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظ سعر اليورو على مستوى 5.44 دينار، وثبت الاسترليني عند 6.54 دينار. وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.36 دينار، والدينار التونسي على 1.65 دينار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 216 دينارًا.