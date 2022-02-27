بعد ارتفاع سعر الدقيق.. نقيب الخبازين “اخريص محمد” يبدي استغرابه من تحجج التجار بالحرب في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

قفز سعر قنطار الدقيق في ليبيا إلى 320 دينارا، اليوم الأحد، مقابل 275 دنانير قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، حسب نقابة الخبازين في ليبيا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24. قال رئيس نقابة الخبازين، اخريص محمد، إن سعر قنطار الدقيق كان أمس السبت بـ 275 دينارا.

وأوضح اخريص أن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي حتى يوم الثلاثاء المقبل. مشيراً إلى أنه تم التواصل مع عدد كبير منهم في مختلف المدن. ومخزونهم يكفي ليومين أو ثلاثة فقط، وفي انتظار تدخل الدولة لوضع ما يلزم من إجراءات.

وأبدى اخريص استغرابه بالتحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده إلى ليبيا. مازال في طور الزراعة، في حين يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن.