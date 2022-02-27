«العريبي» عن الحكومة الجديدة: الداخلية للمنطقة الغربية والدفاع لفزان والعدل لبرقة

أكد النائب عيسى العريبي، أن جلسة غدا الاثنين بمجلس النواب، ستكون لمنح الثقة لحكومة الاستقرار، مشيرا إلى أنهم ماضون في خارطة الطريق التي تم وضعها بالتشاور مع مجلس الدولة.

وقال العريبي في تصريحات صحفية له: “تشكيلة الحكومة في المشاورات النهائية وستقدم اليوم بشكل رسمي لرئاسة المجلس، فالتوزيعة التي تم ترويجها بشأن منح حقيبتي الداخلية والخارجية للمنطقة الغربية، ومنح حقيبتي المالية والعدل لبرقة ومنح وزارة الدفاع لإقليم فزان، هي توزيعة صحيحة”.

وأضاف “كان من الضروري توسعة المشاركة في الحكومة، ليشارك فيها كل الليبيين وكل القبائل والمناطق، لتنال الثقة وتكون مرضية لجميع الأطراف، ويجب أن تكون هناك مشاركة واسعة للجميع في ليبيا حاليًا، وهذا أمر محمود وليس مذموم كما يروج البعض، كما أن هناك من يرى أن تكون حكومة باشاغا حكومة تكنوقراط أو حكومة موسعة، ولكن هذا أمر يرجع لباشاغا الذي يجري مشاوراته لتحظى حكومته بالثقة”.

وتابع “لا علاقة لمجلس الدولة إلا بالتزكيات والتشاور وهو ما حصل عليه باشاغا، حتى حكومة الدبيبة لم تحصل على ثقة مجلس الدولة، فالدبيبة سيسلم السلطة، لأنه ينادي دومًا بالديمقراطية ولا للحرب، وأنا متأكد أن سيستخدم عقله ويسلم السلطة، كما أن التصعيد الواقع الآن خاصة من وزير إعلام الدبيبة لتعطيل منح الثقة، لكن لو منحت الثقة سيسلم الدبيبة، وهو مجرد تصعيد إعلامي فقط”.

واستطرد “لن ندخل في حرب من أجل يجلس الدبيبة على السلطة، ولن يشارك بأحد في مثل تلك الحرب، وسيتم تحديد موعد لأداء اليمين، بعد جلسة منح الثقة، والتي سيحضرها سفراء أجانب وستيفاني ويليامز وأعضاء المجلس الرئاسي”.