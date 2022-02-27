أمن طرابلس: إصابة فتاتين جراء حادث سير بالقرب من ذات العماد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس إصابة فتاتين إثنتين في حادث سير بالقرب من ذات العماد في العاصمة طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وقع حادث مروري بين مركبتين بالقرب من ذات العماد نتيجة لعدم إعطاء الأسبقية ما أسفر عن اصابة فتاتين بجروح بسيطة ومتوسطة حسب ما أفاد ضابط التحقيق عقيد عادل ابو صلاح رفقة م ض محمد الرابطي.

ودعت مديرية أمن طرابلس السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور على الطرقات العامة .