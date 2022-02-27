مكافحة الأمراض يسجل عدد (1,394) إصابة بكورونا و (9) وفيات

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه تم تسجيل عدد (1,394) إصابة بكورونا نسبة الحالات الموجبة ( 29.3 %).

وأوضح المركز أنه استلم عدد (4,745) عينة، بينها عدد ( 3,351) عينة سالبة، مؤكدًا أن عدد الحالات الحرجة بلغ (128) حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (3,466) حالة، إضافة إلى تسجيل (09) حالات وفاة.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات 493,548 حالة، والحالات النشطة 26,196 حالةن والمتعافين 461,102 حالة، والوفيات 6,250 حالة.