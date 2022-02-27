“مكافحة الأمراض” يسجل 1,394 إصابة و13 حالة وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 1,394 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,745 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 650؛ فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 9 حالات وفاة على مستوى البلاد، 7 منها بالمنطقة الغربية، و2 بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 29.3 %، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 493,548، منها 26,196 حالة نشطة من بينها 128 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 461,102 حالة، ووفاة 6,250 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2151128 شخصاً، منهم 1086612 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 70979 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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