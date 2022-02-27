حميدان: نستغرب تعليمات سفيرنا بأوكرانيا لليبيين بالتوجه للسفارة رغم الحظر

قال نائب رئيس الجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف، عبد الغني حميدان، إن ترحيل الأفراد والأسر من الجالية الليبية في أوكرانيا مستمر، والعدد المحتجز كبير، وقد فوجئنا بعددهم، ونستغرب تعليمات السفير الليبي في أوكرانيا بالتوجه مباشرة إلى السفارة في ظل وجود حظر كلي بدا أمس السبت وينتهي مساء غد الاثنين، وأفراد الجالية الليبية يواصلون جهودهم لتأمين خروج كل الليبيين.

و أضاف حميدان في تصريحات صحفية اليوم: “حاليًا لدينا عائلتان بحاجة إلى مساعدة، إحداهما لا تملك بنزينا، والأخرى لم تتمكن من المغادرة، والقصف متواصل بشكل مكثف، ونعمل على إخراج العائلات عن طريق أوديسا، ومن وصلوا إلى مقر السفارة غادروا عبر الحافلات من السفارة التشيكية، ولدينا تواصل مع 250 شخصًا في مجموعة على “واتساب” من الجالية الليبية، والبعض منهم بعائلاتهم في أوكرانيا ولم يرحلوا بعد”.