الشكري لـ”التومي”: ننتظر إجراءاتكم ضد عميد بلدية عيّن أمه البالغة 70 عاما

أكد محمد الشكري، رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، أن على وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد قيام أحد عمداء البلديات بتعيين أمه بدون مؤهل في بلديته.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بدرالدين الصادق التومي، وزير الحكم المحلي، الشاب الوطني الحريص، ننتظر توضيحكم وإجراءاتكم الوظيفية والقانونية، بخصوص قيام أحد عمداء البلديات بتعيين أمه (سبعون عاماً) وبدون مؤهل علمي موظفة في بلديته”.

وأضاف “أرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، فإذا ما كان ذلك كذلك فلربما الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لكل التعيينات والتصرفات المالية في كل البلديات بالشفافية أمام الشعب المغلوب على أمره”.

وتابع “بالتطبيق العلني للقانون، يمكن كسب ثقة المجتمع والبدء في ترميم كيانات ينخرها سوس الفساد”.