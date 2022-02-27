الدبيبة يؤكد ضرورة دعم جهاز مكافحة المخدرات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة دعم جهاز مكافحة المخدرات، والعاملين فيه لمحاربة هذه الآفة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة اليوم الأحد في حفل تخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمعهد تدريب الشرطة ببلدية عين زارة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، وعميد بلدية عين زارة، ونائب رئيس جهاز مكافحة المخدرات بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وألقى الخريجون القسم الخاص بالتخرج أمام رئيس الحكومة كما قدموا باستعراض عام وعدد من اللوحات التدريبية.