تسجيل 9 وفيات بفيروس «كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

سجلت مراكز العزل في ليبيا، 9 حالات وفاة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، الأحد، دخول 14 مصابًا بفيروس «كورونا المستجد»، لمراكز العزل، خلال الفترة نفسها، فيما خرج 16 شخصًا بعد تعافيهم.

وأكدت الوزارة وجود 177 حالات تتلقى العلاج في المراكز، منهم 85 في العناية الفائقة، و92 بالأقسام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1394 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، و9 وفيات و3466 حالة شفاء.

– تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس 4745 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3351 عينة، فيما تأكدت إصابة 1394 حالة، بنسبة حالات موجبة 29.3%، فيما سجلت 128 حالة حرجة .

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في مارس 2020، إلى 493 ألفًا و548 حالة، بينها 26 ألفًا و196 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 461 ألفًا و102 حالة، وسجلت 6250 حالة وفاة بـ«كورونا».