معلقًا على الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. البيوضي: ليبيا ليست بعيدة عن الحدث

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن فجر الأوديسا هو اسم العملية التي قادها الناتو في ليبيا 2011، وها هي نفسها المدينة الأوكرانية تعيش ذات الأجواء، إنها الحتمية التاريخية وفقًا لفلسفة كارل ماركس السياسية.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولعل بوتن (الليبرالي العلماني) متأثر بهذا الفكر عندما استدعى تاريخ القياصرة والبلاشفة والأرثوذكس وكل ما حوى التراث الروسي ليفسر أسباب خطوته الستالينية”.

وأشار إلى أن ذات الحتمية التاريخية تقول: إن ليبيا ليست بعيدة عن الحدث وكلما ازداد التوتر كلما اقتربت من قلب الرحى، معتبرًا أنه محليًا ليبيا بعيدة جدًا عن التعامل مع الموقف انطلاقًا من ثوابت وطنية جامعة.

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