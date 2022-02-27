مذكرة تفاهم “ليبية مغربية” في مجال حقوق الإنسان

وقّعت ليبيا والمغرب مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان، في لقاء جرى بالعاصمة الرباط مع رئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر عطية الله الحجازي، ورئيسة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.

وتهدف المذكرة إلى تطوير العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بالبلدين في مجال الحريات وتبادل الخبرات والعمل في إطار الاهتمام والتعاون المشترك.

وأكدت أبو عياش أن المجلس يتطلع من خلال هذه الشراكة إلى اقتسام التجارب ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي، واتخاذ التدابير في مجال حقوق الإنسان، معربة عن إمكانية المجلس الليبي للحريات العامة في لعب دور محوري لوضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا.

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