إنفوغرافيك| ما الذي ينص عليه مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي صوت عليه مجلس النواب؟

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– مشروع القرار يحتوي 4 مواد.
– المصوتون بالإجماع 116 نائبا.
تفصيل مواد مشروع القرار:
– تعتمد خارطة الطريق من قبل مجلس النواب.
– تجرى الانتخابات بعد 14 شهراً من تعديل الإعلان الدستوري.
– لجنة خارطة الطريق تتشاور مع لجنة الدولةلصياغة الإعلان الدستوري.
– تقدم الصيغة النهائية للنواب في أجل أقصاه أسبوع.
– يصوت المجلس على الصيغة ومنح الثقة للحكومة معا.
– النواب يحيل أسماء المترشحين للأعلى للدولة لتزكيات.
– لجنة خارطة الطريق تقدم تقريرا لبقية المسارات بعد شهر.
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