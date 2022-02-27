إنفوغرافيك| ما الذي ينص عليه مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي صوت عليه مجلس النواب؟

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك – مشروع القرار يحتوي 4 مواد. – المصوتون بالإجماع 116 نائبا. تفصيل مواد مشروع القرار: – تعتمد خارطة الطريق من قبل مجلس النواب. – تجرى الانتخابات بعد 14 شهراً من تعديل الإعلان الدستوري. – لجنة خارطة الطريق تتشاور مع لجنة الدولةلصياغة الإعلان الدستوري. – تقدم الصيغة النهائية للنواب في أجل أقصاه أسبوع. – يصوت المجلس على الصيغة ومنح الثقة للحكومة معا. – النواب يحيل أسماء المترشحين للأعلى للدولة لتزكيات. – لجنة خارطة الطريق تقدم تقريرا لبقية المسارات بعد شهر.

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