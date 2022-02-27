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إنفوغرافيك| ما الذي ينص عليه مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي صوت عليه مجلس النواب؟

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– مشروع القرار يحتوي 4 مواد.

– المصوتون بالإجماع 116 نائبا.

تفصيل مواد مشروع القرار:

– تعتمد خارطة الطريق من قبل مجلس النواب.

– تجرى الانتخابات بعد 14 شهراً من تعديل الإعلان الدستوري.

– لجنة خارطة الطريق تتشاور مع لجنة الدولةلصياغة الإعلان الدستوري.

– تقدم الصيغة النهائية للنواب في أجل أقصاه أسبوع.

– يصوت المجلس على الصيغة ومنح الثقة للحكومة معا.

– النواب يحيل أسماء المترشحين للأعلى للدولة لتزكيات.

– لجنة خارطة الطريق تقدم تقريرا لبقية المسارات بعد شهر.

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