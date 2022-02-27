السفير الليبي في أوكرانيا يؤكد العثور على الطالب المفقود

العنوان – كييف

أكد السفير الليبي في أوكراينا عادل عيسى اليوم الأحد العثور على الطالب خالد يوسف بلعم المفقود منذ يومين.

وأضاف عيسى في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن الطالب بلعم كان في طريقه مع بعض من الليبيين الى مدينة لفيف القريبة للحدود البولندية وهو بصحة جيدة .

وأشار السفير إلى أنه تم توفير مياه للشرب لليبيين المحاصرين في فندق الكسندرية بالعاصمة رغم الحظر والعمليات العسكرية الخطيرةز

وأوضح عيسى أنه سيتم توفير وجبة غداء من قبل السفارة والمجازفة وتوصيلها لهم.

وكان السفير الليبي دعا العالقين في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف، التوجه مباشرةً للسفارة حيث إنهم ثابتون فيها حسب قوله.

وأوضح انه نتيجة للقصف المتواصل والاشتباكات المسلحة ، وحظر التجوال المشدد، فأن هناك احتمالية لقطع كافة الاتصالات والإنترنت.

وأشار عيسى إلى أنه إذ ما تعذر التوجه لمقر السفارة الرجاء من العالقين الالتزام بأماكن إقامتهم إلى حين توفير ممرات آمنة للخروج.