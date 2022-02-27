“النهر الصناعي” يسيطر على تسرب بمحطة غريان

أفاد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة يونس التليسي، بأن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على تسرب في مسار المنظومة بمدينة غريان على الخط A.V 830.

وأضاف التليسي في بيان، أن عمليات الصيانة التي أنجزت أمس السبت تمت رغم ضغط الماء المرتفع بالمحطة، مشيراً لإعطاء الإذن لغرفة التحكم الرئيسية بمباشرة تعبئة الخط بشكل تدريجي.

يذكر أن الجهاز نفذ في وقت سابق حملة لإقفال التوصيلات غير الشرعية على مسار أبوزيان والمسار الأوسط، بدعم من الأجهزة الأمنية وبتعليمات من النائب العام بعد تأثر الإمدادات المائية للعاصمة طرابلس.

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