السفير الليبي في أوكرانيا يؤكد العثور على الطالب الليبي المفقود والتوجه به نحو الحدود البولندية

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الليبي في أوكرانيا، عادل عيسى، العثور على الطالب الليبي خالد يوسف بلعم المفقود منذ يومين. لافتا إلى أن صحته جيدة وأنه يتوجه رفقة عدد من الليبيين إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية.

وفي بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك قال السفير الليبي في أوكرانيا أنه تم توفير مياه الشرب لليبيين المحاصرين بفندق الكسندرية بالعاصمة كييف. لافتا أن ذلك جاء رغم الحظر والعمليات العسكرية الخطيرة.

وأشار السفير إلى أنه سيتم توفير وجبة غداء من قبل السفارة الليبية في أوكرانيا والمجازفة في إيصالها إلى المحاصرين بالفندق.

وفي وقت سابق اليوم الأحد. وجه السفير الليبي في أوكرانيا نداءً للمواطنين الليبيين العالقين في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف بالتوجه إلى مقر السفارة الليبية.