الدبيبة: أعضاء البرلمان أدخلوا البلاد في نفق مظلم من أجل البقاء في السلطة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن أعضاء البرلمان «أدخلوا البرلمان في نفق مظلم» خلال السنوات الماضية بسبب مناوراتهم السياسية الرامية للبقاء في السلطة، معتبرا أن «البرلمان الليبي مخطوف اليوم».

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار «لا للتمديد» الذي أقيم، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، إن أهداف ثورة 17 فبراير هي التنمية والبناء والحياة.

وأكد الدبيبة أن المرحلة الراهنة التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تنتهي في يونيو القادم بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، مستنكرا اتهام البرلمان للسلطة التنفيذية بأنها «القوة القاهرة».

وشدد الدبيبة في كلمته على أنه لا يمكن السماح بالاستمرار في هذا العبث، متهما البرلمان بتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ العام 2017 وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وانتقد الدبيبة التأخر في الوصول إلى الدستور والانتخابات خلال العشر سنوات الماضي، مشيدا بكافة المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية ورفض التمديد لمجلسي النواب والدولة.