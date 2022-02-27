رئيس نقابة الخبازين يؤكد ارتفاع سعر قنطار الدقيق ويدعو لتحقيق

العنوان – طرابلس

قال رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد إن سعر قنطار الدقيق ارتفع إلى 275 دينار بعد أن كان، الخميس، بـ 210 دينار.

وطالب محمد في تصريحات صحفية والجهات المسؤولة والجهات الأمنية التدخل، والتحقيق مع أصحاب المطاحن ، والسيطرة عليهم كونهم يملكون المخزون كله.

وأكد رئيس النقابة أن المطاحن لديها مخزون يكفي لمدة 6 أشهر، ولا توجد مطحنة لديها مخزون أقل من شهر على الأقل.

ولفت محمد إلى من لديه دقيق أو قمح أقفل بابه سواء أصحاب المخابز أو المطاحن، لعلمهم أن سعره سيرتفع.

وأشار رئيس النقابة إلى أن أكثر من 120 شكوى وصلته من أصحاب المخابز بخصوص ارتفاع سعر القنطار.

وأبدى استغرابه من التحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها مازال في طور الزراعة.

وتساءل رئيس النقابة كيف يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن.