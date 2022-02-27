“التعليم”: 3575 مؤسسة للتعليم الأساسي بينها 103 مدارس متنقلة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إحصائية تُظهر إجمالي مؤسسات التعليم الأساسي في البلاد، والتي بلغ عددها 3575، تدار من 118 مراقبة تعليمية موزعة على أنحاء البلاد.

وأظهرت الإحصائية المقتضبة أن عدد المدارس المشتركة بين الجنسين بلغت 286 مدرسة، بينما بلغ عدد المدارس التي تم بناؤها بالمجهود الذاتي 258 مدرسة، كما كشفت الإحصائية عن مدارس وفصول متنقلة بلغ عددها 103 مدارس، مضافاً لـ 2928 مدرسة عامة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3575 مدرسة موزعة على كافة أنحاء البلاد.

يُذكر أن إحصائية مشابهة صادرة عام 2015 أظهرت أن عدد مدارس التعليم الأساسي في البلاد بلغ 3269 مدرسة، يشغلها حوالي 477393 موظفاً وموظفة، مع توقف الدولة عن إنشاء مدارس جديدة والاعتماد على المدارس التي ينشئها الأهالي بالمجهود الذاتي، أو المدارس المتنقلة التي يتم الاستعانة بها كحلول سريعة لمعالجة أزمة اكتظاظ الطلبة بالمؤسسات التعليمية.

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