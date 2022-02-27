العرفي: أرجح أن يتجاوز الحضور في جلسة الغد 95 نائبًا وهو النصاب المقدر لمنح الثقة

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الحضور في جلسة الغد أرجح أن يتجاوز 95 نائبا، مضيفًا أن هذا العدد هو النصاب المقدر لمنح الثقة.

العرفي وخلال تصريح لفواصل توقع أن الثقة ستمنح لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، رغم وجود اصطفاف لنواب مع جهات أخرى.

وأضاف، “تقدر الحقائب الوزارية في حكومة باشاغا بـ26، وقد تصل إلى 28 حقيبة إن ثمة ترضيات”.

وتابع، الكل بات يدرك لزوم خروج حكومة الدبيبة لمصلحة البلاد.

وأردف، كان هناك تفاوض على بعض الحقائب الوزارية من ناحية تقسيمها على الأقاليم: الدفاع والحكم المحلي للجنوب والداخلية والاقتصاد للغرب، والمالية والعدل للشرق، متابعًا، “دمجت وزارة التخطيط مع المالية، والثروة الحيوانية مع الزراعة، والثروة البحرية مع الموارد المائية”.