المنقوش تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية.. والسبب “عمرو أديب”

العنوان-طرابلس

استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، القائم بأعمال السفارة المصرية، تامر مصطفى، نتيجة ما تم تداول في الإعلام المصري، والاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.

وبحسب بيان الخارجية أوضح القائم بالأعمال أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

وأكدت المنقوش أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.

وكان قد شبه الإعلامي المصري، عمرو أديب، الوضع بين أوكرانيا وروسيا بالوضع الليبي والمصري.

وقال أديب في برنامج الحكاية الذي يتم بثه على قناة MBC مصر : “الصين كبير العالم واللي عاوز حاجة يعملها”، قاصدًا أن العالم على وشك حرب عالمية، ولا توجد دولة الآن متفرغة.