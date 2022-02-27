الحويج: احتياط البلاد الإستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من عام

ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أن احتياط البلاد الإستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من عام.

الحويج وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، نوه إلى أن الأزمة الأوكرانية لن يكون لها تأثير كبير في أسواق الحبوب في البلاد؛ لأنها لا تغطي سوى 20% من واردات ليبيا من القمح.

وقال وزير الاقتصاد: “نستهلك مليون طن سنويًا من القمح، ولا نستورد من أوكرانيا سوى 200 ألف طن منها، ومخزوننا من القمح الطري يكفي 6 أشهر ولن تكون هناك أزمة في الدقيق”.

وأضاف الحويج: “في حال استمرار الأزمة في أوكرانيا لدينا بدائل كثيرة لاستيراد القمح، طرحنا مقترحًا لإنشاء ديوان للحبوب، وذلك لتوفير مخزون إستراتيجي للقمح في البلاد”.

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