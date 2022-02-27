تواصل الجهود لإخراج ليبيين عالقين بفندق بكييف

أكد السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى العثور على الطالب خالد يوسف بلعم المفقود منذ يومين وهو بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه في طريقه رفقة طلبة ليبيين إلى مدينة لفيف المجاورة للحدود البولندية.

وأشار عيسى في إدراج له على حسابه على الفيس بوك، أن السفارة نجحت في إيصال مياه الشرب لرعايا ليبيين محاصرين في فندق “الكسندرية” بالعاصمة كييف، مع العمل على محاولة توفير وجبة طعام لهم وإيصالها رغم المخاطرة المحيطة، وفق قوله.

ودعت السفارة الرعايا الليبيين العالقين في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف، نتيجة للقصف المتواصل والاشتباكات المسلحة وحظر التجوال المشدد، التوجه مباشرةً لمقر السفارة أو الالتزام بأماكن الإقامة إلى حين توفير ممرات آمنة للخروج.

وكانت السفارة الليبية أجلت نحو 200 من الرعايا الليبيين العالقين بأوكرانيا عبر دولة سلوفاكيا المجاورة، مع استمرار الجهود لإجلاء نحو 1200 آخرين.

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