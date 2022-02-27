الحاسي: قلنا للمطالبين بالجيش والشرطة أن الشعب يريد الرفاهية وليس دولة الأجهزة الأمنية

أكد عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أننا قلنا لمن يطالب بالجيش والشرطة، أن الشعب يريد الرفاهية وليس دولة الأجهزة الأمنية، بحسب قوله.

وقال «الحاسي»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه بعد انتصار ما وصفه بـ “الثورة” كان البعض يقول؛ “نريد جيش وشرطة، فقلنا لهم أليس من الأفضل أن نُطالب بتطوير التعليم حتى يزدهر الاقتصاد”. وفق كلامه.

وتابع؛ “الشعب بعد الثورة يريد دولة الرفاهية وليس دولة الأجهزة الامنية”، معقبًا “إذا تحسن تعليمكم سيرتقي وعيكم وعندها يمكنكم تأسيس جيش متطور وشرطة متنورة”، بحسب تعبيره.