الخارجية: وفرنا اتصالات مجانية مع الليبيين في أوكرانيا لمدة أسبوع

العنوان-طرابلس

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، أن شركة المدار الجديد أطلقت خدمة اتصالات مجانية للمواطنين الليبيين المتواجدين في أوكرانيا، وذلك مع تواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت الخارجية، عن الشركة، القول إن الخدمة تمكِّن مشتركيها من استقبال المكالمات من ليبيا عن طريق خدمة التجوال العالمي وذلك مجانًا لمدة أسبوع.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية، الخميس الماضي، تشكيل لجنة لترحيل الليبيين الراغبين في العودة من أوكرانيا، بعد الهجوم الروسي.

ودعت الوزارة كافة المواطنين الليبيين الموجودين في أوكرانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، إلى التواصل مع أعضاء لجنة الترحيل المشكَّلة من قبل السفارة الليبية في جمهورية سلوفاكيا.