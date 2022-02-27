ليبيا الان

شراكة “ليبية مصرية” لدعم مؤسسات التعليم العالي

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت كل من الهيئة الليبية للبحث العلمي، والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مذكرتي تفاهم مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، وجامعة سوهاج.

ويأتي التوقيع على مذكرتي التفاهم، في ختام زيارة يقوم بها وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، ناصر هدية، لمصر بحث خلالها مع الجانب المصري تجديد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة عدد المقاعد الدراسية المخصصة للجانب الليبي.

كما ناقش الجانبان إمكانية تغطية العجز الحاصل في بعض التخصصات الطبية، من أعضاء هيئة التدريس، عن طريق استجلاب أعضاء هيئة تدريس من الجامعات المصرية، بالإضافة لتطوير آفاق التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.

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قناة 218 الليبية

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