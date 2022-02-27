السويحلي: أي محاولة لفرض بلطجة البرلمان ستكون عواقبها وخيمة

هدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، مجلس النواب من منح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا في الجلسة المرتقبة غدا الاثنين.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر” إن “صفقة حفتر باشاغا ليس لها أي أساس قانوني أو توافقي خاصة بعد قرار مجلس الدولة برفض هذا العبث”، على حد قوله.

وأضاف الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري: “البلطجة السياسية التي يمارسها برلمان عقيلة غير مقبولة وستظل حبرا على ورق، وأي محاولة يائسة لفرضها بالقوة ستكون له عواقب وخيمة!” وفق ادعائه.

واختتم السويحلي: “الانتخابات في يونيو هي الطريق الوحيد والأسلم للوصول إلى السلطة” على حد زعمه.