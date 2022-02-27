على خلفية عدم منحهم رقم وطني ..مجموعة من الطوارق تعلن إغلاق الطريق الرئيس إلى حقل الشرارة النفطي

ليبيا – أعلنت قبائل الطوارق اليوم الأحد إغلاق الطريق الرئيس إلى حقل الشرارة النفطي ، وذلك على خلفية أزمة عدم منحهم ما يسمى بـ”رقم وطني” يثبت جنسيتهم الليبية.

الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: “اضطر مجتمع الطوارق اليوم من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيس المؤدية للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي”.

وتابع أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة “سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية، وعلى الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا”، مضيفًا: “نريد المساواة بيننا وبين الليبيين”.

وحذر كويوي قائلًا: “أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية