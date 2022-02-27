الخارجية: ما صدر عن الإعلام المصري حول ليبيا استخفاف بالسيادة الوطنية

استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، بسبب ما تم تداوله في الإعلام المصري مؤخرا.

واعتبرت الخارجية أن ما صدر، يعد استخفافا بالسيادة الليبية، وحكومة الوحدة، من خلال تشبيه ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، بالعلاقة التي تربط بين مصر وليبيا.

وأكدت المنقوش خلال الاستدعاء، أن العلاقة التاريخية بين البلدين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية، حسب وصفها.

من جانبه أوضح مصطفى أن الجهة التي قامت بهذا الفعل، لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

وأثارت تصريحات أحد الإعلاميين المصريين، الذي شبه العلاقة بين روسيا وأوكرانيا بالعلاقة بين ليبيا ومصر، موجة انتقادات واسعة، وسط مخاوف من تأثر العلاقة بين البلدين بهذه التصريحات.

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