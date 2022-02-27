كوريا الشمالية تحمل واشنطن مسؤولية الحرب في أوكرانيا

ورأت كوريا الشمالية الأحد أن الولايات المتحدة هي “السبب العميق للأزمة الأوكرانية”، في أول رد فعل رسمي تعلنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت رسالة وضعت على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية وقعها ري جي سونغ الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية أن واشنطن سياسة “تفوق عسكري مزدرية طلب روسيا المشروع بشأن أمنها”. واضافت أن “السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضًا يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة”. واتهم ري الولايات المتحدة بتبني “معايير مزدوجة” حيال بقية العالم، وبالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم “السلام والاستقرار” مع “إدانتها بلا داع لإجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها (هذه) الدول لضمان أمنها القومي”. وكتب في الرسالة أن “الأيام التي كانت فيها الولايات المتحدة تهيمن ولت”.

وأعلنت كوريا الجنوبية الأحد أن جارتها الشمالية أطلقت “مقذوفا غير محدد” باتجاه الشرق وذلك بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس.

أطلقت كوريا الشمالية الأحد “مقذوفا غير محدد” بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن “كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق”، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. أجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017. لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتا خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين. وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس.