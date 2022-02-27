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سعر قنطار الدقيق يصل في أسواق بنغازي إلى 320 دينار

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مصادر متطابقة في بنغازي إن أسعار الدقيق ارتفعت في أسواق ⁧‫بنغازي‬⁩ بنسبة تجاوزت 50% عن السعر السابق.

وأوضحت المصادر أن أسعار الدقيق كانت يوم الخميس 210 دينارات للقنطار، وتجاوزت أسعاره أمس السبت 275 دينارا، ليسجل اليوم الأحد ارتفاعا جديدا وصل إلى 320 دينارا للقنطار الواحد.

يشار إلى أن رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد، صرح بأن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، هو المسؤول الأول عن انفلات أسعار الدقيق لعدم مواجهة جشع التجار، وأن المضاربين وراء زيادة سعر الدقيق الذي أصبح يباع بـ275 دينارا، ولا يعقل أن يرتفع السعر من 205 إلى 275 دينارا خلال يومين.

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صحيفة الساعة 24

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