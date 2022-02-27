الرعيض يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم ليبيا من أجل زيادة الإنتاج النفطي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض ورئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، إن توقف الإنتاج النفطي بسبب سوء الأحوال الجوية لم يكن كبيرا في ليبيا، مشيرًا إلى أن نقصان أي برميل نفط يمثل خسارة للبلاد، خصوصًا وأنها تحتاج إلى مداخيل.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم ليبيا من أجل زيادة الإنتاج النفطي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الرعيض: “إن هذا التوقف يعود لسوء الأحوال الجوية وكذلك البنيات التحتية الليبية”، معتبرًا أن كل هذه العوامل تبقى مؤثرة، مختتمًا: “ونحن نحتاج إلى مساعدة الجميع من أجل مواصلة التصدير”.

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