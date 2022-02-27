مصدر لسبوتنيك: التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا ستتألف من 31 حقيبة

كشف مصدر ليبي أن التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، ستتألف من 31 حقيبة وزارية، حيث ستستحوذ المنطقة الغربية على 14 حقيبة، والشرقية على 10، بينما ستكون حصة المنطقة الجنوبية 7 حقائب وزارية.

وأوضح المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية، أن وزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي ستكون للغرب، بينما ستكون وزارات المالية والاتصالات والعدل للشرق، في حين ستكون وزارات الدفاع والحكم المحلي للجنوب.

وكان المكتب الإعلامي لباشاغا، قد أشار في وقت سابق إلى أن التشكيلة جاءت بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية كافة، والتواصل مع مجلسيْ النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

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