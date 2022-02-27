وفد عن الشركات التونسية

أخبار ليبيا 24

زار وفد من ممثلي عن الشركات التونسية المقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي اليوم الأحد .

وكان في استقبال الوفد التونسي عضو لجنة الإدارة بالخليج ومدراء الإدارات والمختصين بالشركة فرج احطيبة. ورحب بالوفد التونسي في أولى محطاته متمنين لهم النجاح في هذه الزيارة .

وألقى احطيبة كلمة رحب برؤساء إدارات الشركات التونسية، ومتمنياً لهم إقامة طيبة داخل مدينة بنغازي .

وعرف في مستهل كلمته بشركة الخليج العربي والتي تعتبر أكبر شركات إنتاج النفط بليبيا. مقدما شروحا وافية عن الشركة وعن الحقول والمصافي والموانئ والتي تمثل ركائز الصناعة النفطية في ليبيا .

وأشار في حديثه كلنا نتطلع لفتح آفاق التعاون بين شركة الخليج العربي للنفط وبين الشركات التونسية الشقيقة في شتى المجالات .

وتناوب مدراء الإدارات بالتعريف بالإدارات والإعمال والاحتياجات التي يمكن أن تقدمها الشركات التونسية في مجال النفط والغاز .

هذا وتحدث مدراء إدارت الشركات التونسية عن الدور التي يمكن أن تلعبه هذه الشركات في تقديم الخدمات والتعاون التجاري. بين هذه الشركات وشركة الخليج العربي للنفط في مجال النفط والغاز والتدريب والتطوير للعناصر الليبية بالشركة .