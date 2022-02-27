شركة تركية تقدم عروضا للاستثمار في البنية التحتية بليبيا

قدمت شركة «Eris insaat» التركية، اليوم الأحد، عروضًا في مجال الاستثمار والإعمار في ليبيا، وذلك باعتبارها شركة قابضة تضم نحو 17 شركة، متخصصة في مجال الإعمار والصيانة وإنشاء البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدًا يمثل الشركة التركية مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، بحضور مدير إدارة الترويح بالهيئة.

وناقش الاجتماع العديد من الأمور التي تساهم في الاستثمار والنهوض بالبنية التحية بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار رحب بالعديد من المقترحات التي تخص الاستثمار والإعمار خصوصًا المشاريع التي تهتم بالإنشاء والبنية التحتية والتي تساهم في النهوض بالدولة الليبية، لافتًا إلى أن المسؤول الليبي قدم العديد من الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع تخدم الطرفين.

رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يستقبل وفدا من شركة «Eris insaat» التركية (صفحة الهيئة على فيسبوك)