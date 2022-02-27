الدبيبة يجدد رفض تسليم السلطة

العنوان-طرابلس

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.

وطالب الدبيبة في كلمته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم، اليوم الأحد، بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا؛ وذلك لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب من أجل المساعدة في التخلص من الأجسام الحالية.

ودعا الدبيبة السلطة القضائية إلى الانحياز للشعب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا الدبيبة الشعب إلى ما سماه الاختيار بين “الانتخابات أو الفوضى”، جراء التمديد للأجسام الحالية، منتقدًا وصف خطوات مجلسي النواب والدولة الأخيرة بـ”التوافق”.