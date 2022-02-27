“يونيسيف” تقيم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الطبية

نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في ليبيا، بالشراكة مع وزارة الصحة، دورة تدريبية حول إدارة النفايات الطبية، والتخلص الآمن منها، بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأقيمت الدورة على مرحلتين الأولى خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر فبراير الجاري واستهدفت 32 مشاركا من عيادات التطعيم بمدينة بنغازي، فيما سيتم تدريب حوالي 100 موظف من وزارة الصحة، في الفترة ما بين 22 و 10 مارس من مدن بنغازي، والبيضاء، وإجدابيا، وطبرق.

وتشمل موضوعات الدورة، تقييم وتحديد النفايات الطبية، وتأثيرها الصحي والبيئي، وحالة النفايات الطبية في ليبيا، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا والتخزين والنقل والأطر القانونية والعلاج ومنهجيات الحرق، بالإضافة إلى تمرين عملي على الجمع والإدارة الآمنة.

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