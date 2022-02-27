عملية عسكرية جنوب الكفرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري رفيع المستوي بكتيبة سبل السلام مقتل 26 مرتزق من العصابات المسلحة. في اشتباكات مسلحة مع الكتيبة جنوب مدينة الكفرة.

وكشف المصدر في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن أفراد الكتيبة تمكنوا من القبض على 14 مرتزق ومصادرة أربعة سيارات مسلحة خلال الاشتباكات.

وكانت الكتيبة قد أعلنت في وقتًا سابق إغلاقها المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

وطالبت الكتيبة جميع سائقي المركبات والشاحنات، بالالتزام بالقرار وذلك حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي.